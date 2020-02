Il Liverpool piomba su Carlos Vinicius: l’ex Napoli è il capocannoniere in Portogallo

La società inglese è disposta a pagare 60 milioni di euro per prendere il centravanti

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

I tifosi del Napoli ricorderanno, anche se non hanno grosse emozioni che riguardano lui, Carlos Vinicius. L’attaccante classe 1995, preso dalla società azzurra nel gennaio 2018, non hai mai giocato con la maglia partenopea, girato sempre in prestito, prima al Rio Ave e poi al Monaco.



Nell’estate scorsa, il Benfica lo ha acquistato per 17 milioni di euro e così, il club di Aurelio De Laurentiis, ha fatto un’ottima plusvalenza, avendolo pagato, un anno prima, neanche la metà.



Ma potrebbe pentirsi, la dirigenza campana, ad aver ceduto il 24 enne. Infatti, il giocatore, è l’attuale capocannoniere del campionato portoghese con 14 gol, ma soprattutto, autore di eccellenti prestazioni.



Su di lui si sono mossi alcuni club, soprattutto il Liverpool. Vinicius ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, ma i lusitani, come rivela As, sembrano orientati a chiedere 60 milioni per cederlo. I Reds ci pensano dato che, a fine stagione, potrebbero perdere Firmino, propenso ad accettare il corteggiamento del Bayern Monaco.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI