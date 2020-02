Floro Flores convinto: “Bari succursale del Napoli? Sarebbe brutto. Credo che De Laurentiis cederà il Napoli in futuro”

Notizie Napoli, il commento di Floro Flores sul futuro del Bari e di De Laurentiis

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli e della Casertana, ultima squadra prima del suo ritiro, avvenuto qualche settimana fa, è intervenuto a Passione Bari su Radio Selene.



il calciatore ha giocato anche in Puglia per i biancorossi e ha parlato del presidente Aurelio De Laurentiis, proprietario di entrambi i club e della scelta che farà l’imprenditore un giorno, quando dovrà decidere quale società tenere.



Ecco le sue parole:



“De Laurentiis? Arriverà il giorno del giudizio in cui dovranno prendere una scelta tra Napoli e Bari. Io penso che i De Laurentiis lasceranno Napoli e terranno Bari.



Questo è il mio pensiero. Sarebbe una cosa brutta se Bari fosse succursale del Napoli”.



