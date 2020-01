Napoli, Giuntoli pronto all’assalto per Amrabat: sul giocatore anche la Fiorentina

Il direttore sportivo azzurro vuole chiudere per il centrocampista dell’Hellas Verona

Non solo il presente, ma il Napoli pensa anche al futuro. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Amir Rrhamani, dall’Hellas Verona, la società partenopea non si ferma qui e sempre dal club veneto potrebbe chiudere un’altra operazione: Sofyan Amrabat.



Secondo quanto rivela Il Mattino, il direttore sportivo dei campani, Cristiano Giuntoli, sta provando a convincere il giocatore ad accettare la proposta. Infatti, il classe ’94, tentenna un po’.



Sul marocchino c’è anche il pressing della Fiorentina e il progetto dei toscani sembra affascinare di più il calciatore. In questo momento però, il Napoli è avanti dato che ha messo sul piatto 15 milioni di euro per prendere l’ex Club Bruges.



Dopo Demme e Lobotka in questo mercato, Amrabat potrebbe essere un altro tassello per il centrocampo della prossima stagione, visto anche il futuro in bilico di Allan e Fabian Ruiz, entrambi corteggiati da diversi club esteri.



