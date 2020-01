Allan salterà la Lazio, posizione in bilico: infortunio o punizione?

Allan salta la Lazio

L’esclusione di Allan dalle convocazioni per la Coppa Italia rischia di diventare un vero e proprio caso. C’è chi parla di problemi nello spogliatoio e quindi la sua non convocazione è dovuta ad una punizione e chi invece parla di un infortunio che lo ha costretto a restare fuori.

Caso Allan

L’edizione odierna di Repubblica scrive in merito a quanto sopra scritto e svela un’ulteriore dettaglio in merito alla sostituzione del brasiliano in Napoli-Fiorentina.

Secondo il quotidiano, il brasiliano aveva già reagito male per il cambio contro i viola e quindi la sua posizione era già in bilico. Il centrocampista si era dileguato dal San Paolo e per farlo partecipare al ritiro è stato richiamato dai propri compagni.

