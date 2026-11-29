Scontri tra tifoserie sull’autostrada A1 nella serata di domenica: un gruppo di ultras del Napoli, di rientro da Reggio Emilia, e un gruppo di tifosi della Fiorentina, di ritorno da Udine, si sono affrontati violentemente all’altezza di Calenzano, nei pressi dell’area di servizio di Bisenzio.

Gli scontri sono avvenuti intorno alle 20, nel mezzo della carreggiata. Secondo quanto riportato, i due gruppi hanno fatto uso di bastoni, petardi e fumogeni. Sul posto sono sopraggiunti numerosi mezzi delle forze dell’ordine; la Polizia Stradale ha dovuto bloccare la circolazione sul tratto coinvolto. Si segnala anche un’auto in fiamme nella zona degli scontri.