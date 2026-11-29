D’Aversa non ci sta: “IL VAR HA CERCATO DI INFLUENZARE GUIDA”.
Queste le parole dell’allenatore del Sassuolo al termine della gara del Mapei, interpellato sull’episodio avvenuto nel finale del match.
“Non creiamo polemiche assurde: la palla tocca prima il petto”, quanto detto da D’Aversa, concentrandosi poi sul passato di Guida e sulle situazioni extra-campo che hanno portato l’arbitro di Torre Annunziata a non dirigere mai il Napoli.
“Su questo episodio non si può dire nulla, per me l’errore è stato anche mandarlo al VAR: hanno cercato di influenzarlo”, quanto detto prima di fare i complimenti a Guida.
“Con Orsato le direttive sono chiare”, la chiusura di un D’Aversa molto contrariato dalle polemiche nate dopo l’episodio.