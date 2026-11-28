Nessuna trattativa in corso al momento, ma il profilo del trequartista portoghese potrebbe interessare agli azzurri nella finestra di gennaio, stando alle prime indiscrezioni.

Joao Felix sarebbe intenzionato a lasciare l’Al-Nassr per rilanciarsi nel calcio europeo. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Mattino, il trequartista portoghese, 28 anni, starebbe valutando un ritorno nel calcio che conta dopo la stagione trascorsa in Arabia Saudita, e il suo nome circola in ottica mercato invernale anche in relazione al Napoli.

Al momento non risulta nessuna trattativa in corso. Si tratta di un’indiscrezione ancora in fase embrionale: Joao Felix potrebbe diventare un’occasione nelle prossime settimane, ma allo stato attuale non ci sono contatti confermati tra le parti.

Il profilo del giocatore non è quello di un centravanti puro: le sue caratteristiche tecniche, secondo quanto riportato, potrebbero incidere sulle scelte tattiche della squadra in caso di arrivo. Il portoghese ha trascorso l’ultimo anno all’Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo.