“PREFERISCO IL SECONDO SCUDETTO AL PRIMO”: a sorpresa Rrahmani sui trionfi a Napoli.
Amir Rrahmani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ripercorrendo i suoi sette anni in azzurro ed esprimendo il desiderio dio chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio: “Per me sarebbe bellissimo”.
Il kosovaro ha poi ribadito la
propria fiducia nonché la fiducia nel gruppo in mister Max Allegri, prima di parlare dei due Scudetti vinti a Napoli: “MEGLIO IL SECONDO DEL PRIMO”.
“Il primo arrivava dopo tanti anni: è stato bello ma preferisco il secondo arrivato all’ultima gara”