La SSC Napoli ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Napoli vs Milan, match di Serie A in programma domenica 13 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita si articola in tre fasi distinte, precedute da una promozione riservata agli abbonati Full a 24 gare della stagione 2026/27.

Quali sono i prezzi dei biglietti per Napoli-Milan?

Le tariffe variano in base al settore e alla fase di acquisto. Nelle fasi 1 e 2 i prezzi partono da 25,00 € per le Curve Inferiori e arrivano a 130,00 € per la Tribuna Posillipo Premium. In Fase 3 (vendita libera) le stesse curve costano 30,00 €, con un massimo di 145,00 € per la Tribuna Posillipo Premium. Per i nati dopo il 13 dicembre 2012 è prevista la tariffa ridotta Under 14 in tutti i settori e in tutte e tre le fasi: si va da 14,00 € (Curve Inferiori) a 70,00 € (Tribuna Posillipo Premium).

È disponibile anche la Tribuna Family: adulti a 14,00 €, Under 12 (nati dopo il 13 dicembre 2014) a 10,00 €. L’acquisto in questo settore non richiede la Fidelity Card e sarà possibile dalla Fase 3.

Come si svolge la vendita dei biglietti Napoli-Milan?

La vendita si apre con una promozione riservata agli abbonati Full a 24 gare 2026/27: dal 27 novembre (ore 12:00) al 29 novembre 2026 (ore 23:59) potranno usare il numero della propria Fidelity Card come codice di sblocco per acquistare un biglietto in via prioritaria, alla tariffa Fidelity, in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card. Il titolo sarà caricato in modalità digitale sulla Fidelity Card del destinatario.

La Fase 1 è riservata ai possessori di Fidelity Card «SSC Napoli Fan Stadium Card»: dal 30 novembre (ore 10:00) al 3 dicembre 2026 (ore 23:59) potranno acquistare fino a 4 biglietti a tariffa ridotta rispetto alla vendita libera. I biglietti saranno caricati digitalmente sulle Fidelity Card dei destinatari, che devono essere tifosi fidelizzati.

La Fase 2 è dedicata ai possessori di Membership Premium SSC Napoli che abbiano sottoscritto la membership entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026: dal 4 dicembre (ore 10:00) alle ore 15:00 dello stesso giorno potranno acquistare 1 biglietto a prezzo ridotto, online, con caricamento sulla Fidelity Card o tramite Passbook sul wallet dello smartphone.

La Fase 3 (vendita libera) prende il via il 4 dicembre alle ore 16:00 e prosegue fino a esaurimento posti. Ogni tifoso può acquistare fino a 4 biglietti. In attesa delle decisioni delle autorità competenti, la vendita è vietata ai residenti in Lombardia, ad eccezione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli emessa entro il 1° settembre 2026.

I biglietti sono acquistabili online e presso i punti vendita abilitati. In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. La SSC Napoli raccomanda di non acquistare tagliandi al di fuori dei canali ufficiali indicati nel comunicato del club.