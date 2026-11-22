L'esterno azzurro ha condiviso le sue emozioni sui social dopo aver indossato di nuovo la maglia del Napoli al Maradona.

Luca Favasuli è tornato in campo con la maglia del Napoli e ha affidato a Instagram le sue prime parole dopo il rientro allo stadio Maradona.

L’esterno azzurro ha condiviso un post sul suo profilo, esprimendo l’emozione di aver ritrovato il campo e l’atmosfera dello stadio di Fuorigrotta.

Non vedevo l’ora di tornare in campo, di sentire nuovamente queste emozioni e di indossare questa maglia in uno stadio semplicemente incredibile!

Così Favasuli ha commentato il suo ritorno, con un messaggio che chiude con la promessa di dare tutto per i colori azzurri.