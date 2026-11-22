Io sono arrivato a Napoli e mentre facevo il giro per visitare le case dove andare a vivere, mi hanno rubato le valigie. Dopo qualche giorno è sparita la macchina.

Benedetto Carbone ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha ripercorso la sua stagione al Napoli, quella 1994-1995, raccontando cosa significò indossare la maglia numero 10 dopo Diego Armando Maradona. Un racconto che parte da un inizio difficile e si chiude con un attaccamento viscerale alla città.

Cosa ha vissuto Carbone con la maglia 10 del Napoli?

L’ex attaccante ha descritto un arrivo tutt’altro che sereno: appena giunto in città per cercare casa, gli furono rubate le valigie; pochi giorni dopo sparì anche la macchina.

Volevo scappare.

Eppure quella stagione si trasformò in qualcosa di inatteso. Carbone racconta che a un certo punto non riusciva a uscire di casa senza essere circondato da trecento o quattrocento tifosi, tra richieste di foto, autografi e semplici pacche sulla spalla. In un anno intero, dice, non pagò mai un caffè né una cena.

Emozionalmente ho vissuto uno degli anni più belli della mia carriera e della mia vita.

Prima di lui, quella stessa maglia era stata indossata da Gianfranco Zola. Carbone ne è consapevole e, pur avendo vestito il numero 10 per una sola stagione, spera di averla onorata allo stesso modo. La maglia, ha precisato, la conserva ancora oggi come una reliquia.

Cosa significa essere il dieci del Napoli dopo Maradona non credo si possa capire se non lo vivi direttamente. Quella maglia la conservo ancora come una reliquia. E ti posso assicurare che pesava tantissimo.

Perché Carbone lasciò Napoli dopo una sola stagione?

La partenza non fu una scelta dell’attaccante. Secondo quanto riferito dallo stesso Carbone, la società aveva necessità di fare cassa: lui fu ceduto all’Inter, mentre Fabio Cannavaro andò al Parma.

Mi è dispiaciuto non essere rimasto qualche anno in più, ma in quel caso non è dipeso da me.

Nonostante l’addio forzato, il legame con Napoli è rimasto intatto. Ancora oggi, quando vi torna, i tifosi più anziani lo accolgono con calore, segno — a suo dire — di un buon ricordo lasciato in città.