LO SPLENDIDO ANNUNCIO DI CAM READING E SCOTT MCTOMINAY arriva sui social, per la gioia di tutti i tifosi del Napoli.
“Il regalo più prezioso”: così il centrocampista del Napoli e la sua compagna hanno annunciato sui social l’arrivo di un baby McTominay.
I tifosi del Napoli avevano potuto già intuirlo in occasione di Napoli-Bodo/Glimt, quando lo scozzese esultò al suo secondo contro i norvegesi mimando il pancione, ed emozionandosi poi durante l’intervista post gara.
Con questo post congiunto è però arrivata l’ufficialità: AUGURI AI NEO GENITORI.