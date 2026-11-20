Conte ha firmato con il Napoli decimo in classifica: l'obiettivo dichiarato era la Champions, ma la stampa lo proiettò immediatamente alla lotta scudetto.

Antonio Conte ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il suo stato d’animo al momento della firma con il Napoli, rivelando come le aspettative iniziali si siano scontrate con la pressione mediatica immediata.

Mi ricordo ancora quando sono arrivato a Napoli… pensai sinceramente: vado a Napoli anche per gustarmi un po’ la situazione. Nel senso che dico: ok, è una squadra che arriva dal decimo posto, vado, è una città bellissima, il mare, il sole, arrivare in Champions sarà l’obiettivo della stagione, e quindi ho anche la possibilità di godermi non solo il lavoro ma anche la città in tutto e per tutto.

L’allenatore ha spiegato che la sua visione della stagione era quella di un percorso di risalita, con la qualificazione in Champions League come traguardo principale. La situazione, però, è cambiata nel momento stesso in cui ha apposto la firma sul contratto.

Mi ricordo che appena ho firmato i media hanno cambiato totalmente il messaggio: ecco Conte al Napoli, anche se sono arrivati decimi, non ha le coppe, può vincere il campionato. Non so a quanti altri allenatori avrebbero cambiato così…

Conte ha sottolineato il contrasto tra le attese che lui stesso aveva al momento dell’arrivo e la narrativa che si è costruita intorno alla sua presenza sulla panchina azzurra, lasciando aperta la domanda su quanto quel cambio di prospettiva abbia influito sulla gestione della stagione.