Antonio Conte ha ripercorso la sua esperienza al Napoli in una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, spiegando come costruire una mentalità vincente richieda di intervenire su ogni componente del club, non solo sul campo.

Il tecnico ha ricordato il messaggio che ha portato fin dal suo arrivo in città.

Quando arrivo a Napoli dico a tutti: «amma fatica’, non esistono scorciatoie». E lo dico a Napoli. Non a Milano o a Torino o a Venezia. Lo dico a Napoli: amma fatica’, non esistono scorciatoie.

Secondo Conte, questo approccio deve coinvolgere ogni figura presente nel club.

Far crescere tutte le situazioni del club, dai magazzinieri al cuoco, ti porta ad avere una mentalità vincente di cui non ti vuoi più privare. Se tu riesci a fare crescere tutte queste situazioni, allora poi arrivi alla vittoria.

Cosa ha ottenuto Conte a Napoli in termini sportivi ed economici?

L’allenatore ha tracciato un bilancio del suo impegno in azzurro: dopo un decimo posto ereditato, il club ha vinto il campionato ed è tornato in Champions League. Nel secondo anno ha conquistato un secondo posto, garantendo ancora la partecipazione alla Champions, e ha aggiunto una Supercoppa in una piazza dove, come ha sottolineato lo stesso Conte, la vittoria non è seriale ma saltuaria, come dimostra la storia.

A questi risultati sportivi si è affiancato un fatturato record, frutto degli introiti Champions, dei piazzamenti in classifica, della Supercoppa e delle cessioni di calciatori.