Antonio Conte ha parlato della sua esperienza sulla panchina del Napoli in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, descrivendo quei due anni come un periodo intenso e carico di responsabilità emotiva.

I due anni a Napoli sono stati veramente belli forti. Ho dovuto veramente mettere tanta energia perché comunque è una città bellissima, è una città passionale, è una città che ti chiede tanto perché vivono di calcio.

Il tecnico leccese ha sottolineato come l’umore cittadino fosse strettamente legato ai risultati del campo, e come questo lo facesse sentire investito di una responsabilità particolare.

A Napoli l’umore in settimana cambia, cambia in base al risultato della squadra, io mi sentivo un peso veramente importante. Si trattava di rendere felice un popolo che comunque, parliamoci anche chiaro, in questi ultimi quattro anni ha vinto due scudetti quando non vinceva da tantissimo tempo, stiamo parlando dei tempi di Maradona, di Ferlaino dove comunque c’erano grandissimi investimenti per vincere in quel periodo.

Conte ha poi inquadrato i due scudetti conquistati dal Napoli in quattro anni come un risultato straordinario rispetto al contesto storico del club.

Adesso secondo me si è fatto qualcosa di straordinario a Napoli, vincere due scudetti in quattro anni è qualcosa di incredibile, di miracoloso.

L’allenatore ha infine spiegato come la sua origine meridionale — è nato a Lecce — lo abbia aiutato a integrarsi con la tifoseria e con la mentalità napoletana, spingendolo a cercare soluzioni in ogni situazione pur di garantire serenità alla città.