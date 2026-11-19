Il Napoli perde Alex Meret per un infortunio occorso in allenamento. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare: il portiere azzurro ha già avviato l’iter riabilitativo.

“Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”