Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista all’edizione francese di GQ Magazine, parlando del legame con i tifosi del Napoli, del soprannome ricevuto durante la sua esperienza in azzurro e della scelta di trasferirsi al PSG.

Sul paragone con Diego Armando Maradona, sintetizzato nel soprannome «Kvaradona», il georgiano ha espresso sentimenti contrastanti:

Il soprannome Kvaradona? Mi ha messo un po’ di pressione. Maradona è come un Dio a Napoli. Essere paragonato a lui è un onore. Certo, è eccessivo. Ma i napoletani sono fatti così: è il loro modo di essere.