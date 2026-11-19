Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista all’edizione francese di GQ Magazine, parlando del legame con i tifosi del Napoli, del soprannome ricevuto durante la sua esperienza in azzurro e della scelta di trasferirsi al PSG.
Sul paragone con Diego Armando Maradona, sintetizzato nel soprannome «Kvaradona», il georgiano ha espresso sentimenti contrastanti:
Il soprannome Kvaradona? Mi ha messo un po’ di pressione. Maradona è come un Dio a Napoli. Essere paragonato a lui è un onore. Certo, è eccessivo. Ma i napoletani sono fatti così: è il loro modo di essere.
Il giocatore ha poi descritto la passione calcistica della città con un dettaglio concreto:
Lì puoi anche incontrare donne di 90 anni che sanno tutto di calcio. Giocare lì ha solo aumentato la mia passione per lo sport.
Sul passaggio al PSG, Kvaratskhelia ha dichiarato:
Quando mi hanno detto che il PSG era interessato a me, ho subito voluto andare.