Le due finestre mancate: la prima con l'arrivo di Sarri, la seconda con Giuntoli che scelse Thiago Motta. Entrambe le volte Conte era libero da contratto.

Antonio Conte ha rivelato di aver sfiorato un ritorno alla Juventus in due occasioni distinte, prima di accettare la panchina del Napoli. Il tecnico ha parlato a Cronache di Spogliatoio, spiegando le circostanze che ogni volta hanno impedito la riunione con il club bianconero.

Secondo Conte, perché un ritorno alla Juventus possa concretizzarsi devono verificarsi contemporaneamente due condizioni: lui deve essere libero da altri impegni e la Juventus deve essere alla ricerca di un allenatore.

Prima o poi il cerchio con la Juve si dovrà chiudere, perché io so di aver lasciato qualcosa. In passato ci sono stati dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire.

Il tecnico ha quindi identificato i due momenti in cui quelle condizioni si sono avvicinate. La prima occasione risale alla scelta della Juventus di ingaggiare Maurizio Sarri: Conte era libero, ma il club optò per un altro profilo e lui firmò con l’Inter.

La prima situazione è stata quando la Juve decide di prendere Sarri, io ero libero, e infatti poi dopo vado all’Inter.

La seconda circostanza si è presentata con l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla direzione sportiva bianconera: Conte era di nuovo senza squadra, ma il nuovo dirigente scelse Thiago Motta. Il tecnico salentino accettò quindi la proposta del Napoli.