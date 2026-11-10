Anguissa verso l’addio al Napoli: il sostituto arriva dalla Serie A?

Secondo Tuttosport, Anguissa saluterà il Napoli a fine stagione e potrà trattare con altri club già a gennaio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Frank Zambo Anguissa sarebbe destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Il centrocampista camerunese, stando al quotidiano, potrebbe già accordarsi con un altro club a partire dal prossimo gennaio.

I margini per un rinnovo di contratto sarebbero ridotti. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando in anticipo per individuare un sostituto: il nome indicato da Tuttosport è quello di Darryl Bakola, classe 2007, attualmente in forza al Sassuolo.

Bakola ha collezionato finora nove presenze in questa stagione, con due assist all’attivo. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è stimato in 15 milioni di euro.