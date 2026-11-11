Manna: «A gennaio cercheremo di vendere e comprare»

Il ds del Napoli Giovanni Manna spiega a Radio Kiss Kiss la strategia di mercato: rispettati i parametri estivi, a gennaio l'obiettivo è migliorare la rosa.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha illustrato la strategia di mercato del club ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ripercorrendo le scelte dell’estate e anticipando gli obiettivi della sessione invernale.

Secondo Manna, la campagna acquisti estiva è stata condizionata dalla necessità di rispettare vincoli economici precisi.

L’anno scorso potevamo spendere meglio, quest’anno abbiamo attuato una politica diversa: avevamo la necessità di rispettare alcuni parametri che sono vitali per noi.

Il ds ha poi indicato la direzione per gennaio, confermando l’intenzione di operare sia in uscita sia in entrata.