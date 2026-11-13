Sorpresa McTominay in Nazionale: avete visto come ha giocato con la Scozia?

Serata di Nations League a fasi alterne per i giocatori del Napoli: due vittorie, una sconfitta ma poche prestazioni esaltanti.
L’Olanda di Noa Lang distrugge la Grecia trionfando per ben 7-0, ma l’azzurro resta seduto in panchina fino al 74′: solo 16 minuti per l’esterno del Napoli, entrato quando tutti i gol degli ‘orange’ erano già stati messi a segno.
Vince, invece, la Scozia di McTominay e Gilmour: McGinn stende con una doppietta la Macedonia del Nord, con Billy in campo per 76 minuti. Scott è invece rimasto in campo per tutta la durata della gara, giocando in un’insolita posizione da seconda punta.
Perde, invece, Milinkovic-Savic: la Germania batte 1-3 la Serbia di Vanja, nervosa e penalizzata anche da due espulsioni nel corso della gara.