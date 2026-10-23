Volley Serie B2, FacileRent Molinari Napoli pronta all’esordio casalingo: il messaggio di mister Alminni e il capitano Imbimbo!

La FacileRent Molinari Napoli si prepara al primo appuntamento casalingo della stagione nel campionato femminile di Serie B2 di pallavolo. Sabato 24 ottobre, alle ore 17:30, la formazione di Ponticelli ospiterà al PalaVesuvio di Via Argine la Lavinia Group Volley Trani, nella seconda giornata del Girone I. Dopo la promozione conquistata nella passata stagione, la squadra allenata da Ciro Alminni vuole iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso davanti al pubblico napoletano. Grande attesa anche per il debutto casalingo delle nuove giocatrici.

Molinari Napoli, Alminni presenta la sfida contro Trani

Il primo impegno interno rappresenta un appuntamento importante per la formazione partenopea, chiamata a misurarsi con le difficoltà di un campionato competitivo. Dall’altra parte della rete ci sarà il Trani, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Monopoli nella giornata inaugurale.

Alla vigilia della partita, l’allenatore Ciro Alminni ha spiegato come la squadra si sia preparata all’incontro:

“Sabato c’è l’esordio casalingo, dopo l’esordio in trasferta: finalmente giochiamo tra le nostre mura amiche e non vediamo l’ora. Da inizio settimana abbiamo cercato di fornire quei dettami tattici alla squadra, in modo tale da cercare di stare in campo contrastando la forza delle avversarie.”

Il tecnico ha ribadito l’obiettivo di affrontare la stagione con continuità, migliorando partita dopo partita. La difficoltà del girone richiederà attenzione e impegno costante.

La nuova rosa della Molinari Napoli per la Serie B2

Dopo aver conquistato la promozione dalla Serie C, la Molinari Napoli ha scelto di confermare parte del gruppo della passata stagione, integrandolo con nuovi innesti.

La rosa comprende le schiacciatrici Georgia Imbimbo, Sara Battaglia ed Egle Solarino, le centrali Alessandra Cuzzola, Francesca Passante e Serena Muzzillo, le opposte Alice Fraola e Darya Gurenko, le palleggiatrici Jola Dakaj e Noemi Toro e il libero Alessia Luraghi.

Accanto ad Alminni lavorano il secondo allenatore Mariano Pirrò, il preparatore atletico Simone Fioretti e la massaggiatrice Chiara Lubrano.

Il capitano Imbimbo chiama i tifosi al PalaVesuvio

La prima partita casalinga rappresenta anche un’occasione per rafforzare il rapporto tra la squadra e il territorio. A sottolinearlo è stata Georgia Imbimbo, capitano della formazione napoletana.

“L’obiettivo principale al momento è attrarre tanto pubblico al nostro palazzetto e portare in alto il nome della Molinari e di Napoli in un campionato di Serie B2 Femminile. Vogliamo fare in modo che il PalaVesuvio si riempia di bambini che si possano appassionare a questo sport.”

Imbimbo ha evidenziato anche la buona intesa che si sta creando tra le giocatrici, pur trattandosi di un gruppo rinnovato.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle 17:30, al PalaVesuvio di Via Argine. Per la Molinari Napoli sarà il primo confronto davanti ai propri sostenitori in una stagione che punta a consolidare il percorso di crescita della società.