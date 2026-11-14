Tommaso Bianchini è il direttore generale dell’area business del Napoli. Il club lo ha nominato il 14 luglio 2025, dopo oltre tre anni in azzurro: è arrivato nel gennaio 2022 come direttore commerciale. Si occupa di marketing, ricavi commerciali, merchandising e innovazione dello stadio, e risponde direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis e all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il 10 novembre 2026 ha annunciato l’arrivo di Roberto Monzani come Chief Marketing Officer.

Chi è Tommaso Bianchini

Bianchini è un manager dello sport business, non un ex calciatore o un uomo di campo. Prima del Napoli ha lavorato in due club. Alla Fiorentina ha cominciato come responsabile della pianificazione strategica, poi è passato al Venezia nell’area vendite e marketing, quindi è tornato a Firenze come Chief Revenue Officer.

L’arrivo al Napoli

Nel dicembre 2021 il Napoli lo ha scelto come nuovo direttore commerciale, al posto di Serena Salvione, passata alla Roma. Bianchini aveva annunciato su LinkedIn che avrebbe lasciato la Fiorentina per nuove sfide da gennaio. È entrato in azzurro nel gennaio 2022 e si è occupato inizialmente di sviluppo internazionale. Nel tempo le sue responsabilità sono cresciute. Nell’aprile 2025 il suo titolo era Chief Revenue Officer.

Direttore generale dell’area business

Il 14 luglio 2025 il Napoli ha annunciato Bianchini direttore generale dell’area business. Il presidente De Laurentiis gli ha affidato marketing, area commerciale, merchandising e stadium innovation, cioè la ricerca di nuovi usi per lo stadio. Nel suo messaggio di ringraziamento ha scritto che il suo compito sarà custodire un tesoro prezioso, la passione di milioni di tifosi nel mondo.

Data Ruolo Prima del 2022 Fiorentina e Venezia, pianificazione, vendite e ricavi Gennaio 2022 Direttore commerciale del Napoli Aprile 2025 Chief Revenue Officer del Napoli 14 luglio 2025 Direttore generale area business

I numeri che ha indicato

Il 12 febbraio 2026, in una conferenza stampa allo stadio Maradona, Bianchini ha dato alcune cifre. Senza un nuovo stadio, ha detto, il club perde circa 70 milioni di euro l’anno. I ricavi commerciali sono raddoppiati negli ultimi anni e oggi valgono tra 110 e 120 milioni, contro un obiettivo di 200. Ha parlato anche di una carenza strutturale nell’offerta corporate, dai palchi alle esperienze, e del merchandising, che vende bene in Italia e deve crescere all’estero. Ha aggiunto che per il centenario è previsto un programma culturale lungo un anno. Sono dichiarazioni dell’interessato e non dati di bilancio.

Il Napoli di Bianchini nel 2026-27

Il 10 novembre 2026, durante il panel Club, non solo Squadre al Social Football Summit di Torino, Bianchini ha presentato Monzani, ex direttore di Inter Media House, come nuovo responsabile del marketing. Lo spiega la notizia sulla nomina di Roberto Monzani. L’obiettivo dichiarato è costruire una piattaforma di marketing integrata e rafforzare il posizionamento globale del club. Il nuovo stadio è l’altro dossier. Il club ha firmato una lettera di intenti per valutare l’area dell’ex raffineria Q8, mentre la squadra è nella pagina della rosa del Napoli 2026/27. Le operazioni di mercato sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Che cosa fa Tommaso Bianchini al Napoli?

È direttore generale dell’area business: si occupa di marketing, area commerciale, merchandising e innovazione dello stadio.

Da quando è al Napoli?

Dal gennaio 2022, come direttore commerciale. È direttore generale dell’area business dal 14 luglio 2025.

Chi è il Chief Marketing Officer del Napoli?

Roberto Monzani, annunciato da Bianchini il 10 novembre 2026 al Social Football Summit di Torino. Fino al 2025 dirigeva Inter Media House.