Napoli-Roma in chiaro su Dazn: è la prima partita gratuita della stagione 2026-27

Napoli-Roma, big match dell’ottava giornata di Serie A, sarà visibile gratuitamente anche da chi non dispone di un abbonamento a DAZN. La sfida allo stadio Diego Armando Maradona è la prima partita trasmessa in chiaro dalla piattaforma nell’intera stagione 2026-27, attraverso l’offerta denominata Try & Buy: basterà registrarsi sulla piattaforma per accedere alla diretta streaming senza costi.

Andrea Faelli, ceo di DAZN Italia, ha motivato la scelta con queste parole:

Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, Dazn rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi. La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani. Un impegno che riflette il nostro ruolo di broadcaster principale della Serie A e si inserisce nella più ampia cornice strategica del Gruppo Dazn, che punta a portare eventi di grande prestigio ai tifosi, anche attraverso appuntamenti disponibili gratuitamente in live streaming in tutto il mondo, e a far evolvere costantemente l’esperienza sportiva con modalità di visione più dinamiche e partecipative.