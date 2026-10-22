“Il peggior stadio”: che figuraccia per Napoli, dalla Norvegia criticano così il Maradona – Foto

Benjamin Solas, giornalista norvegese, ha visitato venti stadi europei in trasferta e ha stilato una classifica personale pubblicata sul suo profilo X. Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, che ha raggiunto in occasione della partita tra Napoli e Bodo/Glimt, occupa la ventesima posizione, ovvero l’ultima.

Solas ha sintetizzato il suo giudizio con una frase diretta:

Lo stadio Maradona è stato il mio ventesimo stadio visto in trasferta in Europa, ma è anche il ventesimo in classifica.

Di seguito, la classifica completa: