“Venduto contro la mia volontà”: clamoroso retroscena su McTominay e il Napoli

Erik ten Hag, ex allenatore del Manchester United, ha rivelato a The Athletic i retroscena della cessione di Scott McTominay al Napoli, avvenuta nell’estate del 2024.

Secondo il tecnico olandese, la sua posizione era chiara: lo scozzese non avrebbe dovuto essere venduto.

Avevamo deciso insieme al club di non venderlo. Dopo poche settimane, la dirigenza lo ha ceduto al Napoli… per me è stato un momento deludente e imbarazzante.