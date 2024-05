Conference, la Fiorentina cade in Grecia: doppia beffa per l’Italia

Si è da poco conclusa la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Arriva il verdetto finale per le squadre italiane in corsa ad un piazzamento europeo

Il risultato della finale di Conference League ha consegnato un duplice verdetto amaro: per la Fiorentina, che perde la seconda finale in due anni, e per tutto il calcio italiano, che sperava nella vittoria viola. Come noto da tempo, il risultato maturato ad Atene avrebbe inciso sul numero di squadre che l’Italia avrebbe portato alle competizioni europee del prossimo anno, e la sconfitta incassata per 1-0 al minuto 116′ del secondo tempo supplementare, ad opera del marocchino El Kaabi, condanna i viola e la Serie A ad un triste epilogo.

Fiorentina ko in Conference: “solo” otto squadre italiane andranno in Europa

La sconfitta della Fiorentina di Vincenzo Italiano ad Atene chiude le porte dell’Europa al Torino di Ivan Juric. Infatti, in caso di vittoria dei gigliati contro i greci, la squadra del presidente Urbano Cairo avrebbe potuto qualificarsi alla prossima Conference League, dato che i toscani si sarebbero qualificati direttamente all’Europa League. Niente da fare quindi, l’Italia sarà rappresentata da otto (anziché nove) squadre nelle coppe europee, ora è ufficiale.

In Champions League ci saranno Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna. In Europa League, invece, presenti Roma e la Lazio, mentre la Fiorentina rappresenterà ancora una volta la nazione in Conference League. I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo, il pareggio interno per 0-0 contro il Lecce non è valsa l’ennesima beffa della stagione. Gli azzurri, infatti, con una vittoria, avrebbero potuto scavalcare i granata, che nell’ultima giornata di campionato hanno perso in casa dell’Atalanta, per poi sperare nel trionfo della Fiorentina in Conference, che alla fine non è arrivato.