Di Lorenzo, prima mossa per la permanenza: c’entra Conte, il retroscena

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbe non essere a Napoli. Il capitano ha chiesto la cessione alla società.

Non è un momento facile per il Napoli. Dopo la stagione deludente, tra le file azzurre sono emersi nuovi problemi legati ai calciatori. Tra questi, c’è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. L’annata del capitano è stata tutt’altro che semplice, ancor più a causa delle diverse contestazioni dei tifosi ai suoi danni. Le prestazioni del difensore non sono state esaltanti, motivo per il quale è finito al centro delle polemiche. Ciò nonostante, però, il leader del gruppo ha sempre reagito a testa alta provando a spiegare le difficoltà del momento.

Una volta terminata la stagione, Giovanni Di Lorenzo ha però svelato la propria volontà. Infatti, il capitano desidera cambiare aria e non a caso ha chiesto di essere ceduto. Dopodiché, sulle tracce del difensore son piombati diversi club italiani, su tutti Juventus e Inter. Infatti, proprio i bianconeri sarebbe in pole position a causa degli ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del capitano partenopeo.

De Maggio: “C’è stato un primo contatto tra Oriali e Di Lorenzo”

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è appeso ad un filo. Il difensore del Napoli desidera la cessione, ma l’ultima parola spetterà ad Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Walter De Maggio, responsabile di “Kiss Kiss Napoli” nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto importante tra Lele Oriali e il calciatore per convincerlo a restare in Campania. Di seguito le sue parole del noto giornalista.

“Antonio Conte spingerà per la conferma di Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore, Lele Oriali ha già chiamato il capitano del Napoli, ma prima ci sono alcune cose da sistemare. I club sulle tracce sono diversi, con Daniele De Rossi che lo vorrebbe alla Roma, Marotta lo ha sondato per l’Inter e infine piace alla Juventus dove c’è Cristiano Giuntoli”.

La conferma del capitano è uno dei punti cruciali per Antonio Conte. Infatti, l’allenatore vuole assicurarsi la permanenza del difensore azzurro in modo tale da costruire un progetto importante in vista dei prossimi anni. I rapporti tra società e calciatore si sono deteriorati negli ultimi mesi, ma proprio il neo condottiero potrebbe fare da paciere per convincere il giocatore a vestire ancora la maglia azzurra. Nelle prossime ore sono attese novità importanti per quel che riguarda il futuro.