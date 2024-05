Criscitiello provoca De Laurentiis: “Dietro Manna e Conte c’è un altro ex Juve!”

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. L’analisi di Michele Criscitiello sul futuro dell’allenatore italiano.

Il Napoli è pronto a ripartire da Antonio Conte. Dopo mesi di trattative, il club azzurro è pronto ad ingaggiare l’allenatore italiano. Quest’ultimo ripartirà proprio dall’Italia, la terra che gli ha permesso di diventare grande nel mondo del calcio. Dopo una stagione deludente, l’ex Juventus è stato visto come l’uomo adatto da cui ripartire. Infatti, la società proverà a cancellare in modo veloce le delusioni degli ultimi mesi, tornando a competere ad alti livelli in Italia e non solo.

Gli azzurri non prenderanno parte alle competizioni europee, ma ciò nonostante, Antonio Conte è pronto ad accettare. L’allenatore è sicuro che la Campania sia il posto giusto da cui ripartire. Infatti, crede fermamente nel progetto ideato dal presidente De Laurentiis, al quale ha dato già la propria disponibilità. Nelle ultime ore, la trattativa sarebbe entrata in una fase cruciale. A tal proposito, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha analizzato l’intera situazione dando vita ad una nuova ipotesi.

Criscitiello: “Se ci fosse Paratici dietro l’arrivo di Manna e Conte?”

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. L’approdo in Campania appare ormai scontato, motivo per il quale l’allenatore è pronto a mettere la propria firma nero su bianco. A tal proposito, Michele Criscitiello a “SportItalia” ha analizzato la situazione dando vita ad un’idea del tutto inedita. Di seguito le sue parole.

“E se dietro l’arrivo di Manna e Conte al Napoli ci fosse Paratici? La sua squalifica è partita esattamente a gennaio 2023, quindi i 30 mesi termineranno dopo la fine della seconda stagione del tecnico salentino in Campania. Chissà…”

L’ex dirigente della Juventus è stato squalificato a causa dell’indagine che nella scorsa stagione ha avuto come protagonista il club bianconero. Infatti, per ben 30 mesi sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco. Ciò nonostante, però, Michele Criscitiello ha dato vita ad una nuova ipotesi che riguarderebbe da molto vicino anche Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, si sta affidando ad ex personaggi chiave in casa Juventus, motivo per il quale il noto giornalista è apparso curioso di scoprire la verità nei prossimi mesi.

Intanto, in casa Napoli si lavora solo al presente. Infatti, la necessità primaria è quella di regalare al gruppo azzurro un nuovo condottiero. Quest’ultimo porterà il nome di Antonio Conte, con il quale si proverà a costruire un ciclo in vista delle prossime stagioni.