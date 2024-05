Conte-Napoli, le ultime: novità sui diritti d’immagine e su Oriali

Antonio Conte si avvicina sempre più al Napoli. Le ultimissime sull’affare che porterebbe l’allenatore italiano in Campania.

Sono ore molto delicate in casa Napoli per il futuro del nuovo allenatore. Dopo i casting condotti dal presidente De Laurentiis, la società ha finalmente individuato il profilo ideale. Si tratta di Antonio Conte, il quale è nel mirino del presidente già da diverso tempo. Già subito dopo l’esonero di Garcia, il patron fece un tentativo importante ma il tecnico rispedì la proposta al mittente. A distanza di alcuni mesi, però, la situazione sembrerebbe essere ben diversa.

Infatti, da diverse settimane, l’allenatore ha dato massima disponibilità al Napoli. Antonio Conte crede fermamente nel progetto ideato da Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale è pronto a mettere nero su bianco la propria firma. La trattativa è ormai giunta alle battute finali, ma prima della conclusione andranno limati gli ultimissimi dettagli. Nelle ultime ore, Ciro Venerato, noto giornalista, ha analizzato nuovamente la trattativa.

Conte-Napoli, accordo vicino per i diritti d’immagine: le ultime

Antonio Conte e il Napoli non sono mai stati così vicini. Le ultime ore sono state cruciali per raggiungere un accordo con la società azzurra. Come riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato, il presidente De Laurentiis e l’allenatore avrebbero trovato un punto d’incontro per quel che riguarda le clausole da inserire nel contratto. Proprio questo tema aveva “allungato” i tempi per la chiusura nelle ultime ore.

Un altro punto importante sottolineato dall’esperto di mercato riguarderebbe i diritti d’immagine. Quest’ultimi, sono da sempre uno dei temi più chiacchierati durante i colloqui con Aurelio De Laurentiis. Come emerso negli ultimi minuti, la società azzurra starebbe pensando di attuare una soluzione molto simile a quella legata a Gonzalo Higuain. Infatti, i diritti d’immagine potrebbero essere divisi al 50%, con i guadagni che spetterebbero al club e all’allenatore.

Al momento, però, si tratta di un’idea visto il mancato accordo su questo punto cruciale. L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale valuterà se assecondare o meno tutte le richieste presentate dal tecnico. Infine, l’ennesimo tassello importante è legato alla figura di Lele Oriali, storico collaboratore del tecnico. Infatti, con ogni probabilità assumerà la figura di Team Manager del Napoli, andando così a sostituire Giuseppe Santoro. Quest’ultimo è uno degli uomini cruciali dell’era De Laurentiis, motivo per il quale bisognerà capire il suo futuro.