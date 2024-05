Buongiorno e Lukaku al Napoli? Rivelazione a sorpresa: cosa sta succedendo

Nonostante la stagione sia giunta al termine, il Napoli è tra i club più attivi su diversi fronti. Le ultime sugli azzurri.

La stagione deludente del Napoli lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro. La società lo sa, motivo per il quale sta già lavorando in vista della prossima annata. L’obiettivo principale è evitare problemi di qualsiasi natura, sia sul fronte tecnico che su quello gestionale. Infatti, in questa direzione, la prima scelta è rappresentata dall’ingaggio del nuovo allenatore. Quest’ultimo, con ogni probabilità sarà Antonio Conte, anche se non c’è ancora l’accordo definitivo.

Il possibile neo allenatore azzurro ha tanta voglia di ripartire dopo i mesi di pausa. Inoltre, ha dimostrato di approvare pienamente il progetto di Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale l’accordo non è poi così lontano. Un tassello importante sarà però rappresentato dal mercato in entrata. Infatti, sono diversi i calciatori che lasceranno Napoli, ma ovviamente verranno rimpiazzati con profili adeguati. Negli ultimi giorni, i due nomi più chiacchierati sono quelli di Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku.

Mercato Napoli, le ultime su Buongiorno e Lukaku

Nelle ultime ore come riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato, il Napoli si starebbe allontanando da Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku. I due calciatori sono attualmente in forza a Torino e Roma, con il belga che però è di proprietà del Chelsea. I due profili sono stati attenzionati dal presidente De Laurentiis, il quale però potrebbe virare altrove nei prossimi giorni. Inoltre, l’arrivo dell’attaccante è legato in modo particolare all’approdo di Conte in Campania e al possibile addio di Victor Osimhen.

Un altro tassello importante sarà rappresentato dalla volontà di Lukaku, il quale però stravede per Antonio Conte. Infatti, i due vinsero lo scudetto con l’Inter dopo una stagione da assoluti protagonisti. Discorso diverso, invece, quello che riguarda Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo è da tempo nel mirino del Napoli, ma il Torino non intende fare sconti a nessuno. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma il presidente Cairo starebbe temporeggiando per assicurarsi una cifra ancora superiore.

Le prossime settimane saranno importanti per capire le mosse del Napoli. Infatti, una volta definito l’approdo del nuovo allenatore, la società sarà pronta a fiondarsi sul mercato per costruire una rosa all’altezza. In questa direzione, sarà ovviamente cruciale la figura del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna.