Allarme Napoli, da Sky avvisano: “Osimhen può diventare un problema, il motivo”

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen. Le ultime sul futuro dell’attaccante azzurro.

La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. La stagione del nigeriano non ha rispettato le aspettative, anche se le cause son state diverse. Infatti, il calciatore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici e inoltre anche diverse questioni extracampo hanno preso il sopravvento. Ciò nonostante, però, nelle occasioni importanti è riuscito a siglare gol pesanti. Nonostante le diverse ipotesi, il futuro del calciatore appare però già scritto.

A tal proposito, Victor Osimhen è pronto a salutare il Napoli nelle prossime settimane. Nonostante il prolungamento contrattuale arrivato nei mesi scorsi, il calciatore con ogni probabilità proseguirà la propria carriera altrove. Prima di completare la cessione, però, bisognerà assecondare le richieste del Napoli. Infatti, nel contratto del nigeriano è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che permetterà al club di godere di un importante somma di denaro. Ciò nonostante, però, nelle ultime ore si starebbero complicando diversi punti circa il futuro dell’attaccante.

Mercato Napoli, Osimhen può diventare un caso: le ultime

Il rinnovo di Osimhen è stata una mossa importante della società per non perdere il calciatore ad un prezzo più o meno basso. Infatti, la clausola è il fattore inamovibile per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Come riportato da “Sky” nonostante la stagione sia terminata, a Castel Volturno non è ancora arrivata nessuna offerta per il nigeriano. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento del Chelsea, che però al momento resta una semplicissima idea. Infatti, proprio dalla mancanza di acquirenti potrebbe nascere un grosso problema per Aurelio De Laurentiis.

La cessione di Victor Osimhen appare ormai inevitabile visto il contratto firmato negli scorsi mesi. Il calciatore percepisce 10 milioni di euro netti a stagione più bonus, motivo per il quale un mancato addio peserebbe nettamente sulle casse del club azzurro. Al tempo stesso, però, il presidente non è assolutamente disposto a svendere uno dei protagonisti dello Scudetto. In questa direzione, una delle figure principali sarà quella del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna.

Infatti, il neo dirigente ha l’obbligo di trovare una sistemazione “adatta” all’ex Lille. Il sogno del calciatore resta sempre la Premier League, anche se nelle ultime ore non è stato registrato alcun interessamento concreto da parte dei club inglesi.