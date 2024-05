Ultim’ora Osimhen, infortunio pesante in Nazionale: il comunicato

Dopo esser tornato in campo domenica contro il Lecce, Victor Osimhen ha subito un altro infortunio pesante.

Il Napoli ha chiuso il rispettivo campionato con un altro risultato deludente, ovvero il pareggio interno rimediato contro il Lecce già salvo di Luca Gotti. Con questo risultato, di fatto, il team partenopeo ha steccato anche il possibile accesso alla Conference League, visto che è rimasto al decimo posto senza superare il Torino che ha perso contro l’Atalanta.

Quella di domenica, di fatto, è stata l’ultima gara allo Stadio Diego Armando Maradona in azzurro di giocatori chiave nello scudetto vinto l’anno scorso, ovvero Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Se il primo già è conoscenza della squadra in cui giocherà l’anno prossimo (l’Inter), per il secondo il futuro è ancora tutto da scrivere. Nel frattempo, però, sul nigeriano bisogna registrare un ulteriore guaio fisico.

Nigeria, Victor Osimhen out per quattro settimane

Come comunicato dalla Federazione calcistica della Nigeria, infatti, Victor Osimhen non sarà a disposizione della sua Nazionale per le prossime quattro settimane per colpa di un infortunio. Al suo posto, il ct Finidi ha chiamato Kenneth Igboke.

Ricordiamo che, dopo aver saltato la sfida con la Fiorentina, Victor Osimhen era tornato a disposizione di Calzona proprio nel match di domenica contro il Lecce.