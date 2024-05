Ritorna al Napoli dal prestito, gradimento totale di Conte: pronto anche il rinnovo

Il Napoli lavora all’allestimento della squadra del futuro, Antonio Conte gradisce un calciatore che farà ritorno in azzurro dopo il prestito.

Dopo una stagione totalmente negativa, il Napoli deve assolutamente ripartire e dimenticare la sciagurata annata post scudetto. Ben tre allenatori cambiati, acquisti totalmente sbagliati, percorso balbettante nelle coppe e addirittura decimo posto al termine della Serie A. Nessuno – anche nella peggiore delle previsioni – si sarebbe aspettato una tale debacle da parte degli azzurri.

Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di rivoluzionare tutto, partendo dalla dirigenza, passando poi per staff tecnico e, sopratutto, gruppo squadra. Il neo d.s. Giovanni Manna è già a lavoro con quello che – con tutte probabilità – sarà ufficializzato come nuovo allenatore, ovvero Antonio Conte. Si sta parlando di calciatori, sia da acquistare e soprattutto da cedere. Uno dei giocatori che sarà confermato nella prossima stagione dovrebbe essere Michael Folorunsho.

Calciomercato Napoli, Conte vuole puntare su Folorunsho per la prossima stagione

Il centrocampista è reduce dall’ottima stagione vissuta al Verona in prestito, con cui ha collezionato 5 reti e 1 assist in 34 presenze totali, risultando decisivo ai fini della salvezza della squadra scaligera. Come riportato da calciomercato.com, Conte e Manna hanno già avuto modo di parlare del giocatore, per il quale il tecnico ha espresso totale gradimento. Non è un mistero che Antonio Conte abbia sfruttato l’anno di pausa per aggiornarsi e seguire tante partite, spesso proprio di Serie A, monitorando così i vari calciatori del nostro campionato. Folorunsho si è decisamente messo in mostra e si è guadagnato non solo la conferma in azzurro per la prossima stagione, ma anche la fiducia del mister che dovrebbe sedere sulla panchina del Napoli.

Da valutare, invece, la posizione degli altri calciatori che faranno ritorno in azzurro dopo l’anno in prestito in Serie A. Caprile ha grandi possibilità di restare, soprattutto visto l’addio di Gollini che non sarà riscattato dall’Atalanta. Più difficile ipotizzare la permanenza di Cheddira, che invece potrebbe essere ceduto per fare cassa.

Infine restano da valutare gli ex Primavera come Zerbin, Zanoli e Gaetano. In particolare i primi due, con Conte, potrebbero avere una possibilità nel ruolo di esterni di centrocampo. Tutti questi ragazzi saranno comunque valutati in ritiro a Dimaro, sfruttando anche l’assenza dei tanti big impegnati all’Europeo. Conte ha già dimostrato (vedi Bastoni, ndr) di saper trovare risorse anche in calciatori inizialmente non considerati centrali nel progetto, mai poi diventati inamovibili.