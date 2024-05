Napoli, sventata rapina: ladri a casa di Lobotka

Attimi di tensione per il centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, Stanislav Lobotka. Dei malviventi hanno provato a fare irruzione nel suo appartamento mentre era in casa.

Grande spavento per il centrocampista del Napoli e della Slovacchia, Stanislav Lobotka. Il calciatore, che si è dimostrato uno dei pochi salvabili nella stagione disastrosa del Napoli, conclusa da poco con il decimo posto in classifica, dopo il deludente pareggio tra le mura amiche nell’ultimo appuntamento di Serie A contro il Lecce, si stava preparando per raggiungere i propri compagni di nazionale, in vista dei prossimi campionati Europei di calcio, che inizieranno a breve. La preparazione mentale all’evento, però, rischia di essere disturbata: infatti, nella giornata di ieri, dei malviventi hanno provato a intrufolarsi nell’abitazione del numero 68 azzurro. Di seguito, i dettagli dell’accaduto.

Napoli, tentativo di rapina in casa Lobotka, pericolo sventato e denuncia alla Polizia

Solo un grande spavento per la famiglia Lobotka. Infatti, come riporta Cronache di Napoli nella prima pagina dell’edizione del 27 maggio, c’è stato un tentativo di rapina da parte di alcuni malviventi nell’abitazione del classe ’94 di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis:

Tentata rapina nell’abitazione di Stanislav Lobotka a Varcaturo. Sventato il colpo a Giugliano, lo slovacco era in casa.

Il mediano, che abita a Varcaturo, località che dista pochi kilometri dal centro sportivo di Castel Volturno, se l’è vista brutta, ma per fortuna il tentativo di rapina non si è concretizzato. Nulla di grave, quindi, ma il giocatore ha provveduto a denunciare l’accaduto alla Polizia, che ha già fatto partire le indagini per cercare di individuare i colpevoli del tentativo di rapina, che per fortuna non è andato a buon fine.

Lobotka, che come detto parteciperà ai prossimi campionati Europei di calcio, è pronto a volare verso la Slovacchia per raggiungere i compagni di nazionale e iniziare la preparazione agli ordini di mister Francesco Calzona, commissario tecnico degli slovacchi, oltre che allenatore del Napoli dalla seconda metà di stagione in poi.

Con la maglia partenopea, il centrocampista si è reso protagonista di 49 presenze stagionali tra tutte le competizioni, fornendo un assist in Serie A. Un rendimento costante, che l’ha reso uno dei pochi salvabili in un contesto non idilliaco come quello del Napoli versione 2023/2024. Massima concentrazione in vista degli Europei, in cui Lobotka vorrà ben figurare, per provare a portare la Slovacchia il più in avanti possibile e regalare una gioia alla sua gente.