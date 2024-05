Di Lorenzo lascia il Napoli, contattato da un altro allenatore: resta in Serie A

Di Lorenzo e il Napoli arrivano al punto di rottura: il calciatore vorrebbe trovare un altro club prima dell’inizio delle preparazioni atletiche.

L’agente di Giovanni Di Lorenzo si è espresso in questi giorni sulla situazione del calciatore. Sembra che la società abbia perso la fiducia nei confronti del capitano e per questo motivo la rottura sembra impossibile da sanare. Il Napoli per la prossima stagione dovrà trovare un profilo in grado di sostituire l’attuale terzino destro, anche se non sarà facile riuscire in quest’impresa. La rivoluzione pare essere iniziata e bisognerà essere pronti a tutto.

Di Lorenzo-Napoli, aria di rottura: contatti con la Roma

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, nell’intervista a Tv Play, ha espresso la situazione con il club partenopeo. Sembra che ci sia stato un incontro tra Manna e il calciatore e il ds, dopo aver espresso la sua stima nei confronti del capitano azzurro, ha dichiarato che nel caso in cui ci siano offerte plausibili, De Laurentiis sarà pronto a vendere il fuoriclasse azzurro. L’incontro, dunque, ha sancito una mancanza di fiducia totale da parte del presidente nei confronti del capitano.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Daniele De Rossi, attuale allenatore della Roma, non appena ha saputo della rottura tra il club e il calciatore, ha telefonato il terzino del Napoli.

L’unico problema da risolvere resterebbe la richiesta del presidente, che si aggira intorno ai 20 milioni. Attenzione ad eventuali sorprese di mercato, poiché ci sono anche altri club sulle sue tracce, come Atletico Madrid, Inter e Juventus.