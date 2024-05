News Napoli, DAZN: “È sempre più vicino a un altro club italiano”, è il pupillo di ADL

In via di definizione le panchine in Serie A, secondo le ultime indiscrezioni un pupillo di De Laurentiis sarebbe vicino alla firma.

Ancora pochissime gare e la stagione 2023 – 2024 sarà terminata. Tra gli ultimi appuntamenti l’attesissima finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund e quella di Conference League, dove la Fiorentina un anno dopo tenterà nuovamente l’assalto alla terza coppa europea.

Dalla prossima settimana prenderà quindi vita in maniera effettiva la programmazione della prossima stagione per la stragrande maggioranza delle società, che a dire il vero già nelle ultime settimane si sono mosse per non farsi trovare impreparate. Nello specifico, sarà previsto un vero e proprio valzer di panchine, soprattutto in Serie A.

“Vicino alla firma”, il pupillo di De Laurentiis pronto ad abbracciare il suo nuovo club

Il Napoli in tal senso sembrerebbe essersi portato definitivamente avanti con Antonio Conte. Il tecnico pugliese, secondo i principali addetti ai lavori, sarà con ogni probabilità il prossimo tecnico del Napoli, a cui sarà affidato l’arduo compito di rifondare un gruppo spompato dallo scudetto e soprattutto dall’ultima tragica annata.

Aurelio De Laurentiis ha corteggiato personalmente l’ex Juventus ed Inter sin dallo scorso novembre. quando provò ad affidargli la panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia, ricevendo un cortese rifiuto dal salentino. Un no temporaneo, al quale sarebbe seguita la piena disponibilità degli ultimi tempi per ripartire da zero.

Nel frattempo, però, il Napoli aveva lavorato su più fronti. Gasperini era particolarmente apprezzato da De Laurentiis, ma alla fine ha scelto di restare a Bergamo, mentre Stefano Pioli rappresentava un usato sicuro su cui alla fine il leader della FilmAuro ha deciso di non spingere. Infine, il “sempreverde” Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina, estremamente vicino al Napoli la scorsa estate, anche in quest’ultimo mese è sembrato in procinto di accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio, almeno sino a qualche settimana fa.

A quanto pare, però, l’accelerata del Napoli su Conte avrebbe cambiato tutto, convincendo l’ex Spezia ad accettare la proposta di un altro club, il Bologna. I felsinei, in procinto di salutare Thiago Motta, destinato alla Juventus, avrebbero scelto l’allenatore della Fiorentina come suo sostituto. Secondo Orazio Accomando, giornalista per DAZN, da giovedì, in pratica tra soli 3 giorni, la società emiliana inizierà a parlare con quest’ultimo del contratto, lasciandogli quest’ultimo breve periodo per concentrarsi sulla finale della viola. Insomma, il pupillo di De Laurentiis pare pronto ad iniziare la sua nuova avventura, ancora una volta lontano da Napoli.