Mercato Napoli, Lukaku e non solo: svelata la lista della spesa di Conte

Il Napoli è pronto ad attuare una rivoluzione per il gruppo squadra. Le ultime sulle possibili richieste di Antonio Conte.

La stagione del Napoli è stata molto deludente. Nell’ultimo match contro il Lecce, la squadra non è riuscita ad ottenere la vittoria facendo scatenare l’ira dei tifosi presenti allo stadio. Propria dalla due Curve sono arrivati segnali importanti, con la contestazione che chiedeva la cessione di tutti i protagonisti. Ad un solo anno dallo scudetto, i calciatori si son sentiti “appagati”, non riuscendo mai a dimostrare il proprio potenziale. A farne le spese è stato ovviamente il club, il quale ha concluso il campionato al decimo posto in classifica.

Tutto ciò, non ha di certo soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, da diversi mesi starebbe pensando ad una mini rivoluzione che andrebbe a colpire anche i cosiddetti “big”. La voglia della dirigenza appare molto chiara, in quanto non esistono calciatori incedibili, motivo per il quale verrà ascoltata ogni offerta. Inoltre, il mercato dipenderà anche dal nuovo allenatore, con Antonio Conte che potrebbe presentare richieste importanti.

Mercato Napoli, le possibili richieste di Conte: l’idea

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata. La squadra azzurra cambierà radicalmente, viste anche le due cessioni di lusso rappresentate dagli addii di Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Il primo vestirà la maglia dell’Inter, mentre il nigeriano è a caccia di una nuova sistemazione. Proprio da qui, nasce la necessità di mettere a segno alcuni colpi importanti. Infatti, qualora dovesse concretizzarsi l’arrivo di Antonio Conte, inevitabilmente bisognerà puntellare la rosa in diverse zone del campo.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” sono diversi i calciatori nel mirino del Napoli. Innanzitutto, partendo dalla difesa, va sottolineato che Martinez Quarta e Hancko sono i profili preferiti, attualmente in forza rispettivamente a Fiorentina e Feyenoord. Un altro tema importante è invece legato al centrocampo, con Sudakov e Luis Alberto che piacciono molto alla società partenopea.

Uno degli aspetti più importanti è però legato all’attacco. Trovare un “nuovo” Victor Osimhen non sarà semplice, ma proprio l’arrivo di Conte potrebbe regalare al Napoli Romelu Lukaku, attualmente in forza alla Roma ma di proprietà del Chelsea. Infatti, il club inglese potrebbe inserire il belga all’interno della trattativa per arrivare al bomber nigeriano, in modo tale da abbassare la liquidità da versare nelle casse dei Campioni d’Italia uscenti.