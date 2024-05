Conte verso il Napoli, il commento spiazza tutti: “Un ridimensionamento”

Il futuro di Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. La trattativa è ormai entrata in una fase cruciale.

Il Napoli è pronto a sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Il club azzurro, dopo settimane di casting in giro per il mondo, ha ormai scelto il condottiero per la prossima stagione. Con ogni probabilità sarà Antonio Conte, ormai sempre più vicino ai partenopei. Si tratta, ovviamente, di un tecnico vincente la cui mentalità sarà sicuramente utile al gruppo squadra per ripartire dopo l’annata da incubo.

Nelle ultime settimane, l’ex Juventus ha iniziato a credere fortemente nel progetto azzurro, dando così la propria disponibilità ad Aurelio De Laurentiis. Nonostante i contatti si fossero “raffreddati” dopo le prime richieste, il patron ha poi deciso di tornare alla carica per raggiungere un accordo concreto. Infatti, nelle ultime ore, la trattativa sarebbe entrata in una fase cruciale che potrebbe garantire alla piazza azzurra di godere di un tecnico importante. A tal proposito, anche Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha analizzato le visioni del condottiero.

Bargiggia: “Conte ha ridimensionato le proprie ambizioni”

La carriera da allenatore di Antonio Conte potrebbe proseguire al Napoli. Non si tratta più di una semplice idea di mercato, in quanto le parti non sono mai state vicine come lo sono in questo momento. A tal proposito, Paolo Bargiggia, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tv Play” analizzando il futuro dell’allenatore e non solo. Di seguito le sue parole.

“Per me Conte al Napoli è un bel ridimensionamento. Poco tempo fa aveva sottolineato come il suo obiettivo fosse quello di approdare in un club capace di vincere la Champions, invece va in una squadra che non parteciperà alle coppe europee”.

Al momento, la trattativa tra Antonio Conte e il Napoli non è ancora conclusa. Ciò nonostante, però, in Campania si respira un pacato ottimismo circa l’approdo dell’allenatore sulla panchina azzurra. L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale è chiamato ad assecondare tutte le richieste per procedere poi a mettere nero su bianco il contratto. Intanto, però bisogna sottolineare che il tecnico è molto motivato per quest’esperienza. Nonostante le difficoltà, crede che Napoli sia la piazza giusta da cui ripartire dopo anni difficili.

L’allenatore in collaborazione con il proprio staff è pronto a permettere alla squadra di tornare a lottare ad alti livelli. Infatti, “lavoro” sarà la parole d’ordine, vista la tenacia di un uomo che ha conquistato i proprio successi lavorando duramente sul campo e non solo.