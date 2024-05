Conte ha il suo Vidal: svelato il perno del prossimo centrocampo del Napoli

Il Napoli è pronto a blindare un centrocampista. Svelata la volontà di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata e non solo. Dopo la fine della stagione, la società azzurra si è immediatamente catapultata sui possibili colpi in entrata. Prima però, bisogna presentare il nuovo allenatore che con ogni probabilità sarà Antonio Conte. Quest’ultimo, avanzerà pretese molto importanti, motivo per il quale sarà necessario creare una rosa all’altezza.

Per realizzare i desideri del nuovo allenatore andranno investiti diversi milioni di euro, ma prima di ciò il Napoli è pronto a valutare le qualità dei giovani in prestito. Tra questi, c’è senza dubbio Michael Folorunsho, attualmente in forza all’Hellas Verona. Il centrocampista offensivo è reduce da una stagione ad altissimo livello, motivo per il quale è stato una pedina inamovibile nello scacchiere di Baroni. In vista delle prossima stagione il club azzurro starebbe già facendo le proprie valutazioni.

Il Napoli blinda Folorunsho: piace a De Laurentiis

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il Napoli è pronto a credere nelle qualità di Folorunsho. Quest’ultimo, ha vestito la maglia dell’Hellas Verona nella stagione appena conclusa, ma è di proprietà del club campano. Non a caso, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare sul centrocampista. Infatti, ci sarà un incontro con il suo entourage per discutere del possibili rinnovo contrattuale in vista delle prossime stagioni. Infine, le qualità del calciatore risulterebbe ideali per il gioco di Antonio Conte, il quale potrebbe “creare” un nuovo Vidal.

Michael Folorunsho è uno dei calciatori più promettenti presenti in Italia. L’ottima stagione in Veneto ha permesso al calciatore di mettersi in mostra, fino ad attirare l’attenzione di Luciano Spalletti. Infatti, il CT della Nazionale Italiana ha deciso di inserirlo tra i 30 preconvocati in vista del prossimo europeo che si giocherà in Germania. Nei prossimi giorni verrà svelata la volontà dell’ex allenatore del Napoli che deciderà se puntare o meno sul classe 1998.