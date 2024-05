Conte al Napoli, nuovo annuncio di Di Marzio sulla trattativa: cosa manca per la firma

Ormai ci siamo, Antonio Conte dovrebbe essere in procinto di accasarsi al Napoli, Di Marzio ha svelato le ultime news in merito.

Antonio Conte sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino, da sempre prima scelta del club, avrebbe da ormai settimane donato piena disponibilità al club partenopeo, confermando quella “voglia d’azzurro”, già manifestata qualche mese fa nel corso di Belve. A detta dei massimi esperti di mercato, l’ex Inter e Juventus sarebbe ormai prossimo alla firma, tanto da aver dettato già alcune linee guida di mercato, come la conferma di Di Lorenzo, a seguito delle ultime concitate ore trascorse dal capitano azzurro.

Conte – Napoli, le ultime news da Di Marzio sull’accordo tra il tecnico e gli azzurri

Conte dovrebbe legarsi a Napoli secondo le ultime indiscrezioni con un ingaggio importante, circa sei milioni di parte fissa più due di bonus, insomma, uno stipendio da top manager, ciò che rappresenta a pieno l’allenatore italiano, tra i più titolati degli ultimi anni in Serie A e non solo.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, ha svelato gli ultimi dettagli in merito alla trattativa tra Conte ed il Napoli. Una trattativa che sta vedendo il neo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, primo protagonista. L’accordo sarebbe stato ormai raggiunto su cifre e durata, mancherebbe qualcosa sulle “solite” clausole presenti nei contratti azzurri, questo quanto riportato da Di Marzio:

“Conte-Napoli: dopo un’intesa di massima su cifre e durata, adesso l’accordo va strutturato su clausole, diritti di immagine, penali varie ed eventuali. Queste situazioni necessiteranno alcuni giorni per la quadratura finale. Manna, Chiavelli e i legali del club al lavoro”.

Insomma, potremmo quindi davvero esserci, probabile che in questa settimana possa arrivare anche l’annuncio definitivo. Certo, conoscendo il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci vuole comunque la massima cautela. Non sarebbe il primo caso di trattativa saltata sul più bello, anche se forse questa volta, vista la necessità impellente di una svolta, a seguito della peggiore annata da 15 anni a questa parte, lo stesso numero 1 del club non rischierebbe di perdere il nome più adatto a rianimare ambiente e squadra.

Staremo a vedere, l’asse Conte – Napoli continua a restare caldo, o meglio bollente. I tifosi attendono speranzosi, nella speranza di leggere al più presto il tweet di rito.