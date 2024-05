Addio Di Lorenzo, spunta un nuovo club dalla Serie A: le ultime

Giovanni Di Lorenzo è pronto a lasciare il Napoli. Il capitano azzurro starebbe sondando altre compagini italiane.

La stagione da incubo del Napoli è ormai giunta al termine. La società dopo la delusione per i mancati obiettivi è ormai pronta a gettarsi sul mercato. Quest’ultimo sarà necessario per rifondare la squadra, ma al tempo stesso farà perdere al club diversi calciatori importanti. Infatti, anche le uscite rappresentano un tassello fondamentale. Oltre agli addii di Piotr Zielinski e Victor Osimhen potrebbero esserci ulteriori novità. Negli ultimi giorni, Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto la cessione, richiesta poi confermata dal suo entourage.

L’addio del capitano azzurro rappresenterebbe una sorta di fulmine a ciel sereno, ma la stagione fallimentare ha certamente inciso sul futuro del calciatore. Infatti, in più occasioni è stato bersagliato dai tifosi, i quali si son scagliati contro tutti i calciatori anche dopo la partita contro il Lecce. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del terzino azzurro.

Di Lorenzo valuta la permanenza in Serie A: le ultime

L’esperienza di Giovanni Di Lorenzo al Napoli sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il calciatore azzurro ha chiesto espressamente la cessione dopo la stagione difficile. Come riportato da “TuttoSport” nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con diversi club di Serie A. Infatti, sulle tracce del giocatore ci sono Juventus, Inter e Roma. Al momento, la pole è dei bianconeri che potrebbero giocare la carta Giuntoli per convincere il terzino italiano. Infatti, i due hanno già lavorato insieme a Napoli e potrebbero ripetere l’esperienza in Piemonte.

Oltre alla compagine bianconera, anche l‘Inter ha sondato il terreno per Giovanni Di Lorenzo. La società starebbe valutando l’acquisto del calciatore in caso di cessione di Dumfries, ormai in bilico. Nelle ultime ore, però, l’inserimento più importante sarebbe quello con la Roma. Infatti, ci sarebbero già stati contatti diretti con Daniele De Rossi, il quale crede nelle qualità del calciatore ancor più a causa del lavoro svolto assieme durante l’Europeo 2021.

Nonostante la richiesta esplicita del calciatore, l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo non intende fare sconti a nessuno, motivo per il quale ha già fissato il prezzo del cartellino. La cifra definitiva si aggira vicino ai 25 milioni di euro, quindi occorrerà uno sforzo economico importante per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo.