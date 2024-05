Ultime Napoli, Conte ha fissato le condizioni: la risposta di De Laurentiis

Il Napoli è pronto a puntare su Antonio Conte in vista della prossima stagione. Le ultimissime sull’affare.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli si lavora già alla prossima annata. Ad un solo anno dalla vittoria dello scudetto, il club azzurro è stato costretto a fare i conti con dei mesi veramente difficili. Tutto ciò, ha causato l’esclusione dalla prossima Champions League, con gli azzurri che potrebbero rientrare solo in extremis in Conference. Aurelio De Laurentiis non è affatto felice, motivo per il quale starebbe pensando di attuare una mini rivoluzione. In modo particolare, sarà necessario ingaggiare un nuovo allenatore con qualità importanti, visto l’addio scontato di Francesco Calzona.

L’attuale CT dell Slovacchia lascerà un vuoto importante sulla panchina azzurra. Infatti, proprio da qui nasce la volontà della dirigenza di cercare un nuovo tecnico. Nel mirino della società ci sono diversi profili, ma al momento la missione appare tutt’altro che scontata. Il primo obiettivo porta ancora il nome di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis stravede per l’ex calciatore, motivo per il quale vorrebbe affidargli la squadra per tornare a competere ad alti livelli. Nelle ultime ore, ci sono stati nuovi contatti, i quali hanno fatto emergere dettagli curiosi.

Conte-Napoli, c’è distanza sull’ingaggio: le ultime sull’affare

Sono giorni caldi per il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano potrebbe tornare in Italia, con il Napoli che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto importante in vista delle prossime stagioni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, i contatti tra le parti sono molto frequenti e nelle ultime ore si sarebbe intensificati ulteriormente. Al momento, però, non sembrerebbe esserci una chiusura imminente. Infatti, tra le richieste del tecnico e quelle del patron azzurro c’è ancora una distanza importante, in modo particolare sull’ingaggio. Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere circa 6 milioni di euro sul piatto con l’inserimento di bonus e clausole, ma l’ex Juventus ha idee ben diverse.

L’allenatore italiano continua ad essere molto attratto dal progetto azzurro, motivo per il quale la trattativa è nella fase cruciale. Si di una cifra importante per la società, la quale dovrà sborsare circa venti milioni di euro a stagione per l’allenatore e il suo staff. Inoltre, un tassello chiave è il mercato, con il tecnico che chiede le giuste garanzie per tornare ad essere competitivi. L’affare potrebbe decollare nelle prossime ore, ma ovviamente l’ultima parola spetterà ad Aurelio De Laurentiis che deciderà se assecondare o meno tutte le richieste.