Ultima giornata di Serie A, il Napoli spera ancora nella Conference: le combinazioni

Il Napoli spera nella qualificazione alla Conference League. Svelate le possibilità a disposizione degli azzurri.

La stagione del Napoli è stata fin qui tutt’altro che semplice. La squadra ha assistito a ben tre cambi in panchina, con la società ha optato per due esoneri targati Garcia e Mazzarri. A distanza di alcuni mesi, i risultati di tali scelte si son visti tutti sul rettangolo verde. Infatti la stagione, ormai giunta al termine, è stata incredibilmente fallimentare. Gli azzurri non hanno centrato la qualificazione alla Champions e potrebbero addirittura mancare l’accesso alla Conference League.

A tal proposito, l’ultima giornata di Serie A non sarà per nulla scontata. Il Napoli ospiterà il Lecce nell’ultima uscita allo stadio Diego Armando Maradona con il fischio d’inizio in programma alle ore 18:00. Si tratterà di un saluto ai propri sostenitori, ma al tempo stesso gli uomini di Calzona hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Infatti, i Campioni d’Italia uscenti son chiamati ad una prova d’orgoglio, attraverso la quale potrebbero “avvicinarsi” alla Conference League.

Il Napoli spera nella qualificazione in Conference: le combinazioni

Il Napoli è chiamato a disputare l’ultimo match di una stagione burrascosa. Gli azzurri sfideranno il Lecce, il quale ha già raggiunto la salvezza nelle ultime settimane. Uno degli obiettivi a disposizione dei padroni di casa è la qualificazione alla prossima Conference League. L’attuale decimo posto in classifica non permetterebbe ai partenopei di accedere alla competizione, motivo per il quale la partita tra Atalanta e Torino sarà cruciale.

Gli azzurri dovranno trionfare contro il Lecce, ma al tempo stesso dovranno sperare in un mancato successo dei granata. Se tali combinazioni dovessero incastonarsi, il Napoli sarebbe poi costretto ad attendere la finale di Conference League che avrà come protagonista la Fiorentina. Infatti, i viola in caso di vittoria permetterebbero anche alla nona classificata di accedere alla terza competizione europea nella prossima stagione.

Nonostante la Conference non sia l’obiettivo stagione del Napoli, al momento la qualificazione regalerebbe una gioia (seppur parziale) all’intera piazza. Oltre al successo che riguarda il campo, l’entrata nella competizione europea assicurerebbe alla società introiti da reinvestire successivamente sul mercato.

Infatti, gli azzurri si preparano ad una mini rivoluzione, la quale sarà determinante per capire i piani del club. Sebbene la Conference non sia la coppa più prestigiosa, anche in fase di trattativa con un calciatore potrebbe rappresentare quel qualcosa in più per sposare il progetto ideato da Aurelio De Laurentiis.