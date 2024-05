“Tutto grazie a Manna”, subito decisivo per il Napoli: la mossa per Conte

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. Il ruolo cruciale all’interno della trattativa è quello di Giovanni Manna.

Il Napoli è a caccia del nuovo allenatore con il quale costruire un nuovo progetto vincente. L’addio di Francesco Calzona al termine della stagione apre la strada a diversi profili, su tutti Antonio Conte. Quest’ultimo è da tanto tempo nel mirino di Aurelio De Laurentiis, il quale ritiene sia l’uomo giusto da cui ripartire. Rispetto ai mesi scorsi, alla Corte del Vesuvio si respira un pacato ottimismo circa l’approdo dell’ex Juventus in Campania.

Negli ultimi giorni, i contatti tra le parti si sono intensificati sempre più. Infatti, inizialmente c’era stato un raffreddamento cruciale, motivo per il quale il club aveva poi deciso di puntare su Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, resterà all’Atalanta così la società azzurra è tornata alla carica per l’allenatore salentino. Le ultime ore sono state cruciali per l’avanzamento della trattativa, con le parti che sono molto più vicine.

Conte-Napoli, Manna ha un ruolo cruciale nell’affare: le ultime

Come riportato da Ciro Venerato, noto giornalista, nelle ultime ore Antonio Conte e il Napoli sarebbero più vicini del previsto. I contatti tra le parti continuano ad essere molto frequenti e al momento si respira ottimismo per la trattativa. Inoltre, uno dei ruoli cruciali per l’andamento dell’affare è stato assunto da Giovanni Manna, neo direttore sportivo azzurro. Quest’ultimo, sta agendo nella veste di interlocutore tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore. Infatti, i risultati fin qui ottenuti fanno ben sperare l’intera piazza.

Va però ricordato che al momento non è presente un accordo completo. La trattativa è però ben imbastita, con l’allenatore che dovrebbe firmare un triennale a cifre molto importanti. A tal proposito, proprio l’ingaggio rappresenta uno dei temi “dolenti” delle ultime ore. Infatti, le parti continuano ad avere richieste diverse, ma non è da escludere un possibile “accordo” pur di concludere in tempi brevi l’operazione. La fumata bianca non è attesa per la giornata odierna, ma ciò nonostante potrebbero esserci nuovi sviluppi in merito alla questione.

L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà assecondare numerose richieste da parte del tecnico. Infatti, oltre all’aspetto economico va analizzata anche la situazione legata al mercato che sarà condotto (in caso di ingaggio) in prima persona dall’allenatore e ancor più dal DS Giovanni Manna.