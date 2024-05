Tifosi imbestialiti, la contestazione non si ferma: cosa sta accadendo all’esterno del Maradona

Finale di stagione pessimo per il Napoli e i tifosi azzurri proseguono con la contestazione all’esterno del Maradona: sta accadendo in questi minuti.

La situazione in casa Napoli è bollente. La stagione è appena conclusa e il Napoli ha fallito l’ennesimo obiettivo stagionale. Nel corso dell’anno il Napoli ha sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare. Fin da subito si è capito che lo scudetto vinto lo scorso anno era solo un lontano ricordo.

Nel corso dell’anno il Napoli ha intervallato prestazioni insufficienti a prestazioni indecenti. Sin dall’arrivo di Rudi Garcìa il Napoli è crollato. Il cambio in panchina è arrivato, ma non c’è stato modo di risollevare una stagione negativa.

Con il passare del tempo, tutti gli obiettivi sono man mano evaporati. Prima il Napoli ha perso il treno per il Mondiale per Club. Successivamente è uscito dalla corsa per la Champions League e per l’Europa League. La conclusione di questa sera è la logica conseguenza di una stagione vergognosa. I tifosi azzurri, ora, hanno deciso di contestare la squadra e la protesta si è protratta fuori dallo Stadio Maradona.

Contestazione dei tifosi del Napoli: sta accadendo all’esterno del Maradona

I tifosi del Napoli, nonostante le difficoltà della squadra nel corso della stagione, hanno sempre supportato gli azzurri per provare a scuotere la squadra.

Purtroppo non è servito e quando gli obiettivi principali sono sfumati, il Napoli è stato contestato molto duramente dai propri tifosi. Le proteste sono andate avanti per qualche settimana e hanno avuto la loro conclusione quest’oggi contro il Lecce.

Al termine del match, la protesta è proseguita fuori dallo stadio. La Curva B, proprio in questi istanti, sta protestando all’esterno dello stadio con striscioni e cori. I tifosi hanno anche diverse fiaccole e la loro protesta prosegue sino all’uscita dei pullman dallo stadio Maradona.

Le proteste di questi minuti seguono la grande contestazione che c’è stata nel corso del match. I tifosi azzurri ne hanno avuto per chiunque, sia i giocatori, sia Aurelio De Laurentiis. Al termine del match ci sono stati tantissimi fischi sui giocatori azzurri che non sono andati nemmeno sotto la curva a salutare perchè rifiutati dai tifosi. I tanti giocatori che oggi salutavano Napoli, dunque, non hanno avuto l’occasione di farlo a dovere, nonostante lo scudetto vinto lo scorso anno che dovrebbe farli restare in eterno nel cuore della gente partenopea.