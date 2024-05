News Napoli, Conte vuole un “fedelissimo”: sarà dirigente nel suo staff

Il Napoli lavora per ingaggiare Antonio Conte. L’allenatore italiano avrebbe avanzato una richiesta importante al club.

Antonio Conte potrebbe tornare in Italia in vista della prossima stagione. L’allenatore italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il patron segue da tempo l’ex Juventus, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo per la chiusura dell’affare. Negli ultimi giorni, i contatti tra le parti son stati ancor più frequenti, ma prima di mettere nero su bianco bisognerà assecondare tutte le richieste del condottiero.

Non a caso, Antonio Conte è a caccia di garanzie importanti per ripartire alla grande proprio dall’Italia. Dopo l’esperienza al Tottenham, è ormai pronto a risollevare il Napoli dopo una stagione deludente. Infatti, l’allenatore è molto convinto di riuscire a riportare il club dove merita, motivo per il quale ha dato la propria disponibilità all’operazione. Ciò nonostante, però, l’ultima parola spetta ad Aurelio De Laurentiis che continua a valutare tanti fattori. In modo particolare, nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli importanti circa le richieste dell’ex calciatore.

Conte ha avanzato una richiesta al Napoli: vuole Oriali nel suo team

Stamane, come riportato da “TuttoSport” i contatti tra Antonio Conte e il Napoli sono sempre più frequenti. Dopo il no di Gasperini, il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare sull’allenatore italiano. Nelle ultime ore, ci sono stati diverse call tra le parti, in modo particolare con il duo Manna-Chiavelli. Quest’ultimi, stanno lavorando in modo concreto per chiudere l’operazione e regalare agli azzurri un nuovo progetto.

Prima di concludere l’operazione, però, bisognerà accontentare le richieste di Antonio Conte. Quest’ultimo, oltre alla garanzie economiche, ha presentato una richiesta importante che riguarda da molto vicino il suo staff. Infatti, l’allenatore vuole Lele Oriali come Team Manager del Napoli. Si tratta di una personalità importante, con la quale ha condiviso tante esperienze tra cui quella in Nazionale durante la sua parentesi.

Attualmente, il ruolo di Team Manager è ricoperto da Giuseppe Santoro. Quest’ultimo è un uomo fidato di Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale il presidente dovrà valutare se accettare o meno la richiesta di Antonio Conte. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore, ma prima bisognerà avvicinarsi in modo concreto su diversi aspetti. Infatti, al momento le parti sono distanti anche per quel che riguarda l’aspetto economico ma potrebbero esserci ulteriori novità.