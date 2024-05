Napoli-Lecce, De Laurentiis arriva al Maradona: la reazione dei tifosi è da non credere – VIDEO

Tutto pronto per l’ultimo match di questa Serie A tra Napoli e Lecce: anche Aurelio De Laurentiis è arrivato allo Stadio Maradona.

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo per l’ultima sfida di questo campionato. Gli azzurri affronteranno il Lecce di Luca Gotti. I salentini sono già salvi e non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. Il Napoli, invece, può giocarsi ancora qualche chances di qualificarsi alla prossima Conference League.

Il Napoli deve vincere assolutamente vincere contro il Lecce e poi sperare che gli altri risultati lo premiano. Gli azzurri devono sperare che il Torino non vinca contro l’Atalanta e che la Fiorentina vinca la Conference League contro l’Olympiacos.

Napoli-Lecce, l’arrivo di De Laurentiis al Maradona

Manca davvero pochissimo al calcio d’inizio di Napoli-Lecce. Le due squadre hanno già comunicato le formazioni ufficiali.

Anche Aurelio De Laurentiis è arrivato allo Stadio Maradona per assistere all’ultimo match stagionale della sua squadra. Il patron azzurro, a causa di una stagione fallimentare, non ha ricevuto una bellissima accoglienza.

I tifosi azzurri presenti all’esterno dello Stadio Maradona, hanno insultato pesantemente il patron azzurro.

Di seguito il video: