Meret: “I tifosi non mi sono piaciuti”, poi il commento su Zielinski e Osimhen

Alex Meret si rivolge ai tifosi azzurri nel post gara. L’estremo difensore del Napoli prende le difese di GiovannI Di Lorenzo.

Alex Meret si schiera al fianco di Giovanni Di Lorenzo. Dopo i fischi che il capitano azzurro ha subito nel finale di gara Napoli-Lecce, l’estremo difensore ex Udinese ha usato parole senza veli nel post gara ai microfoni di Dazn nei confronti dei supporter partenopei.

Meret difende Di Lorenzo

Non sono piaciuti affatto ad Alex Meret i fischi che i tifosi azzurri hanno rivolto al capitano Giovanni Di Lorenzo: “Clima di oggi? Dovevamo essere noi bravi a isolarci e a fare la nostra partita. Contro il Lecce abbiamo fatto la partita, abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo rischiato meno del solito, solo qualche contropiede nel primo tempo. Purtroppo anche oggi abbiamo sbagliato tanti gol, due legni, e quindi è arrivato questo pareggio che non ci porta a niente. Siamo dispiaciuti e delusi per questa stagione. Adesso dobbiamo solo rialzarci, nella prossima stagione proveremo a fare meglio”.

Sui fischi a Di Lorenzo: “Non mi sono piaciuti, però è stato tutto il contesto che ha portato a questa contestazione. Non mi sono piaciuti, non li meritiamo tutti. Abbiamo fatto tutti una stagione al di sotto delle aspettative, non è stato di certo lui a fare peggio degli altri. È stato il capitano dello Scudetto, ha sempre dato il massimo. Mi è dispiaciuto per lui, è un grande uomo e un grande calciatore. Ritornerà alla grande”.

Su Zielinski: “Dispiace prendere un calciatore importante come lui. Lo conosco da tantissimi anni, ha una qualità incredibile sia calcisticamente che umanamente. È un bravissimo ragazzo, ci ha sempre aiutati. Meritava un finale diverso, gli auguro un grande in bocca lupo. È un calciatore fortissimo e una grandissima persona”.

Su Osimhen: “Oggi ha provato a darci una mano, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Quello che sarà il futuro lo vedremo prossimamente”.