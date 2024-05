Gasperini scioglie ogni dubbio: l’annuncio in diretta sul futuro e sulle lusinghe del Napoli

Interviene in diretta Gian Piero Gasperini. Le parole del tecnico sull’interesse del Napoli dopo le ultime giornate calde sponda Conte.

Il Napoli conclude la stagione 23/24 nella maniera più amara e anonima possibile, con uno scialbo 0-0 casalingo contro il Lecce. Pali, fischi a Di Lorenzo, contestazioni all’intera squadra e tanto tanto rancore hanno quindi segnato la tragica serata in casa azzurra, dove l’unica news positiva resta la sempre più ampia vicinanza con l’arrivo di Antonio Conte. Con ogni probabilità, la panchina azzurra andrà al tecnico salentino con Gasperini, suo rivale fino all’ultimo, intervenuto da poco in diretta sul suo futuro.

Presenti anche parole sull’interesse e sulle lusinghe azzurre delle ultime settimane.

Gasperini resta a Bergamo, le parole a DAZN

Al contrario del Napoli, l’Atalanta ha concluso la giornata numero 38 di Serie A (penultima per i nerazzurri in vista del recupero contro la Fiorentina) con una splendida vittoria. 3-0 il risultato al Gewiss, frutto delle reti di Scamacca, Lookman e Pasalic. A finire in risalto, però, le parole rilasciate da Gasperini in Mixed Zone al termine della sfida, e pronunciate ai microfoni di Sky Sport in diretta.

“Futuro? Resto qui a Bergamo“, quanto detto dal tecnico, in risposta alle domande sulla prossima stagione. “Sono anni che De Laurentiis nutre stima e rispetto nei miei confronti e non posso fare altro che ringraziarlo. Al momento però sono legato all’Atalanta e resterò qui anche il prossimo anno“, la conclusione di Gasperini. L’allenatore ha dunque confermato le ultime voci di accordo raggiunto con Percassi, scacciando via tutte le possibili ipotesi di partenza nate in seguito al trionfo in Europa League. Nel frattempo, con l’ennesimo profilo che viene meno, a Napoli non si fa altro che attendere l’ufficialità sull’arrivo di Antonio Conte.

Anche Gasperini si tira fuori, Conte sempre più vicino

Come raccolto in esclusiva per SpazioNapoli da Marco Giordano, Antonio Conte e i suoi legali starebbero analizzando i contratti inviatigli dal Napoli prima di suggellare in maniera definitiva l’accordo. Crolla quindi la guardia anche dei più scettici, che ancora continuano ad invocare ad altri nomi. Gasperini, come detto, rimarrà a Bergamo, con Italiano che sembra invece pronto a sostituire Thiago Motta in quel di Bologna. Dopo l’addio al Milan, Pioli avrebbe invece espresso il desiderio di approdare in Premier o comunque all’estero, con tale insieme di fattori che spiana la strada azzurra per Conte. L’incredibile valzer di allenatori sembrerebbe sul punto di chiusura.